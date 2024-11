Draxler über Al Ahli: „Habe hier meine Rolle gefunden“

Julian Draxler sieht sich in seinem zweiten Jahr beim katarischen Erstligisten Al Ahli endlich angekommen. „Nach langen und vielen Verletzungen macht es momentan einfach wieder Spaß, ohne Schmerzen zum Training zu gehen, einfach Fußball zu spielen“, sagt der 31-Jährige im Gespräch mit ‚ran‘, „außerdem gefällt es mir sehr, mit so vielen jüngeren Spielern zu arbeiten, denen ich Tipps geben kann und die echt Bock haben, sich zu verbessern. Ich habe hier meine Rolle gefunden und gehe gerne voran.“ In der laufenden Saison kommt der Offensivspieler auf vier Treffer und sieben Vorlagen nach zehn Pflichtspielen.

Draxler war im Sommer 2023 für neun Millionen Euro von Paris St. Germain in die Wüste gewechselt und steht bei Al Ahli noch bis 2025 unter Vertrag. Dass für ihn rückblickend deutlich mehr in seiner Karriere drin gewesen wäre, verneint der Weltmeister von 2014: „Fußball ist ein permanentes Auf und Ab – das muss man relativ schnell verstehen als Spieler. […] Ich möchte keine meiner Erfahrungen missen. Und ich bin stolz auf meine bisherige Karriere, auf die Titel, die wir gewonnen haben und auf die Stationen, wo ich gespielt habe.“ Draxler lief in seiner Karriere neben Ah Ahli und PSG auch für Benfica Lissabon, den VfL Wolfsburg und den FC Schalke 04 auf.