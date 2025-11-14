Schneller Boey-Abgang: Bayern öffnet die Tür

Zwischenzeitlich sah es so aus, als würde Sacha Boey (25) beim FC Bayern doch noch einmal wichtig werden. Zwischen dem vierten und achten Spieltag stand der Rechtsverteidiger immer in der Startformation der Münchner und bekam von Trainer Vincent Kompany gute Leistungen attestiert. Doch spätestens seit der Rückkehr von Josip Stanisic (25) ist der Franzose wieder im Hintertreffen.

An Konrad Laimer (28) ist in dieser Saison ohnehin kein Vorbeikommen, die anstehende Rückkehr von Hiroki Ito (26) und Alphonso Davies (25) dürfte die Situation für Boey noch einmal verschärfen. Deshalb beschäftigen sich die Münchner mit einem möglichen Abgang.

30 Millionen werden es wohl nicht

Aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ geht hervor, dass der deutsche Rekordmeister bereit ist, Boey im Winter bei einem passenden Angebot ziehen zu lassen. Der Verein wolle weiter Geld einsparen – wenn ein Klub anklopft, werde man über einen Abgang sprechen.

Der FCB hatte Boey vor knapp zwei Jahren für 30 Millionen Euro von Galatasaray verpflichtet. Überzeugen konnte der Rechtsfuß nur selten, weshalb bei der Ablöse mit Abstrichen zu rechnen ist. Sollte Boey tatsächlich im Winter verkauft werden, wolle man an der Säbener Straße nicht nachrüsten. Mit Ito, Davies und Jamal Musiala (22) stehen drei interne Neuzugänge vor ihrem Comeback.