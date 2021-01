Chelsea trennt sich von Lampard

Frank Lampard ist nicht länger Cheftrainer des FC Chelsea. Wie die Blues offiziell verkünden, wird der 42-jährige mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Damit zieht der Tabellenneunte die Konsequenzen aus der sportlich enttäuschenden Entwicklung der vergangenen Wochen. Die Nachfolge soll Ex-PSG-Coach Thomas Tuchel antreten.

„Das war eine sehr schwierige Entscheidung für den Klub. Nicht zuletzt deshalb, weil ich eine exzellente Beziehung zu Frank habe und großen Respekt für ihn hege“, sagt Vereinsboss Roman Abramovich.

Lampard hatte im Juli 2019 unter schwierigen Bedingungen an alter Wirkungsstätte angeheuert. Für die Blues-Ikone war es nach dem Job beim englischen Zweitligisten Derby County die erst zweite Trainerstation seiner Karriere. Dazu musste der Klub eine einjährige Transfersperre absitzen.

Dennoch führte der ehemalige Mittelfeldspieler die junge Mannschaft um Tammy Abraham auf Platz vier. Nach Rekordinvestitionen von fast 250 Millionen Euro im abgelaufenen Sommer hatte man sich an der Stamford Bridge jedoch deutlich mehr erhofft. In der Liga gewann das Lampard-Team seit Mitte Dezember nur zwei von acht Ligaspielen. Mit einem Punkteschnitt von 1,67 ist er Chelseas schlechtester Trainer in der Ära von Abramovich.