Real: Verletzungsupdate zu Bellingham

Jude Bellingham kann wohl trotz seiner aktuellen Schulterverletzung für Real Madrid auf dem Platz stehen. „Ich weiß es nicht sicher“, betonte Trainer Carlo Ancelotti auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Champions League-Duell mit Sporting Braga zwar, dass noch nicht eindeutig feststehe, ob sein Starneuzugang spielen kann, betonte aber: „Er hat noch nicht das komplette Training absolviert, um Zweikämpfe zu vermeiden, aber er hatte keine Probleme bei seinen Bewegungen.“

Und weiter: „Er wird vermutlich morgen spielen können, aber wir werden das morgen zusammen final entscheiden.“ Bellingham hatte sich am Sonntag beim 0:0 gegen Rayo Vallecano an der Schulter verletzt, weshalb ein Einsatz in den anstehenden Spielen wackelte.