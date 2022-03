Schalke holt Hermann

Der FC Schalke 04 legt im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga noch einmal personell nach. Die Königsblauen verpflichten Peter Hermann. Der 70-jährige Routinier soll bis zum Saisonende das Trainerteam von Interimscoach Mike Büskens verstärken.

„Wir sind sehr glücklich, dass Peter Hermann unser Trainer-Team bereichern wird. Mit seiner Erfahrung und seiner fachlichen Qualifikation wird er unseren Stab unmittelbar verstärken. Er war selbst Profi, arbeitet seit nunmehr 30 Jahren erfolgreich als Co-Trainer auf absolutem Top-Niveau und hat dabei verschiedenste Situationen erlebt. Wir sind davon überzeugt, dass er uns in der entscheidenden Phase der laufenden Saison wichtige Impulse geben wird“, sagt Sportdirektor Rouven Schröder.

Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge möchten die Schalker Verantwortlichen Büskens einen Taktik-Fachmann an die Seite stellen, da man glaube, dass dessen Stärken eher im Motivationsbereich liegen. Der 70-Jährige ist zurzeit als Co-Trainer der deutschen U20-Nationalmannschaft tätig. Zuvor war er in seiner langen Karriere unter anderem als Assistent beim FC Bayern und bei Bayer Leverkusen aktiv. Zwischen 2013 und 2014 war er zudem schon einmal als Co-Trainer auf Schalke tätig.

Hermann selbst erklärt: „Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich gleich ein gutes Gefühl. Schalke hat in den vergangenen Monaten eine zielführende Entwicklung genommen und in Ruhe wichtige Schritte nach vorne gemacht. Deshalb konnte ich mir ein erneutes Engagement auf Schalke vorstellen. Gemeinsam mit dem gesamten Trainer-Team möchte ich das Beste aus der Mannschaft herausholen, um in den verbleibenden Spielen so viele Punkte wie möglich einzufahren.“