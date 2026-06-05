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Offiziell Bundesliga

HSV verkündet Grönbaek-Deal

von Dominik Sandler - Quelle: hsv.de
1 min.
Albert Grönbaek blickt in die Ferne @Maxppp

Der Hamburger SV geht auch in die kommende Saison mit Albert Grönbaek (25). Wie die Rothosen offiziell mitteilen, hat der Däne ein langfristig datiertes Arbeitspapier unterschrieben. Nach FT-Informationen konnten sich Stade Rennes und der HSV auf eine Ablösesumme in Höhe von 4,5 Millionen Euro einigen.

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Grönbaek blühte erst gegen Ende der Saison auf und überzeugte die Verantwortlichen so davon, in Verhandlungen mit dem französischen Erstligisten zu gehen. Die Kaufoption von fünf Millionen wurde so immerhin noch um eine halbe Million gedrückt. „Albert hat in seiner Zeit bei uns schnell gezeigt, welchen besonderen Mehrwert er unserem Spiel geben kann. Mit seiner Spielintelligenz, seiner technischen Qualität und seiner taktischen Flexibilität bringt er genau die Fähigkeiten mit, die unserem Kader in vielen Situationen helfen“, lobt Sportchef Claus Costa.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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