HSV verkündet Grönbaek-Deal

Der Hamburger SV geht auch in die kommende Saison mit Albert Grönbaek (25). Wie die Rothosen offiziell mitteilen, hat der Däne ein langfristig datiertes Arbeitspapier unterschrieben. Nach FT-Informationen konnten sich Stade Rennes und der HSV auf eine Ablösesumme in Höhe von 4,5 Millionen Euro einigen.

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𝐇𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐲: Albert #Grönbaek bleibt über den Sommer hinaus bei uns! 💙🤍🖤



Nach vorangegangener Leihe verpflichten wir den 25-jährigen Dänen fest vom französischen Erstligisten @staderennais. 🤝



Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bleibst, Albert! 😍



🇩🇰 Lad os… pic.twitter.com/DJKbmC5pMc — Hamburger SV (@HSV) June 5, 2026

Grönbaek blühte erst gegen Ende der Saison auf und überzeugte die Verantwortlichen so davon, in Verhandlungen mit dem französischen Erstligisten zu gehen. Die Kaufoption von fünf Millionen wurde so immerhin noch um eine halbe Million gedrückt. „Albert hat in seiner Zeit bei uns schnell gezeigt, welchen besonderen Mehrwert er unserem Spiel geben kann. Mit seiner Spielintelligenz, seiner technischen Qualität und seiner taktischen Flexibilität bringt er genau die Fähigkeiten mit, die unserem Kader in vielen Situationen helfen“, lobt Sportchef Claus Costa.