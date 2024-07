Kontakt geknüpft: Topklub heiß auf Füllkrug

Der AC Mailand befasst sich intensiv mit der Personalie Niclas Füllkrug. Laut Gianluca Di Marzio hat der italienische Vizemeister der vergangenen Saison erste Kontakte mit dem Lager des 31-jährigen Mittelstürmers geknüpft. In der kommenden Woche könnte es noch konkreter werden.

Milan will die Neuner-Position neu aufstellen, nachdem Olivier Giroud (37) in die MLS gewechselt ist. Weil Wunschspieler Joshua Zirkzee (23) letztlich nicht zu bekommen war, ist man zunächst einmal auf Álvaro Morata (31) umgeschwenkt. Füllkrug sei aber nicht als Alternative zu dem gleichaltrigen Spanier zu betrachten, berichtet Di Marzio, sondern eher als Ergänzung. Gemeinsam könne man in der kommenden Spielzeit ein Sturmduo der europäischen Spitzenklasse bilden.

Nun obliegt es vor allem Füllkrug selbst, genau abzuwägen, wie attraktiv ein Wechsel in die Serie A wäre. Offen ist auch, welche Position man beim BVB einnimmt. Denn eigentlich würde man Füllkurg gerne als Konkurrenten zu Guirassy behalten – sollte der Transfer denn final über die Bühne gehen. Allerdings gestaltet es sich weitaus schwieriger, einen zahlungswilligen Abnehmer für Sébastien Haller (30) zu finden.