HSV: Kommt der Topscorer aus Liga drei?

Der Hamburger SV will im Aufstiegsrennen offenbar noch eine Verstärkung für die Offensive an Bord holen. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind die Rothosen an der Verpflichtung von Oliver Batista Meier interessiert. HSV-Coach Tim Walter pflegt aus gemeinsamen Zeiten bei der Bayern-Jugend ein ausgezeichnetes Verhältnis zum 22-jährigen Offensivspieler. Derzeit ist Batista Meier von Dynamo Dresden an Ligakonkurrent SC Verl ausgeliehen.

Dynamo plant jedoch einen Verkauf des Rechtsfußes, der für Verl auf überragende neun Tore und zehn Vorlagen in 18 Drittligaspielen kommt. Batista Meier besitzt noch einen bis 2025 gültigen Vertrag, somit käme das Thema Verkauf ohnehin spätestens im Sommer auf den Tisch. Als mögliche Ablöse bringt Sky eine Summe von 600.000 bis 700.000 Euro plus Boni ins Gespräch. Neben dem HSV wurde zuletzt auch der SC Paderborn mit der Verpflichtung von Batista Meier in Verbindung gebracht.