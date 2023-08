Zweikampfmonster: Bayern-Angebot für neuen Sechser

Die langwierige Suche nach einem geeigneten Sechser für Trainer Thomas Tuchel könnte beim FC Bayern schon bald ein Ende finden. Denn nach zahlreichen Kandidaten ist der Rekordmeister laut der ‚Bild‘ jetzt bei João Palhinha aktiv geworden. Demnach haben die Münchner bei dessen Arbeitgeber FC Fulham ein Angebot eingereicht.

Der 28-jährige Portugiese ist bei den Cottagers der Ankerpunkt im Mittelfeld. Palhinha ist alles, was man von der viel zitierten „Holding Six“ erwarten kann. Der Rechtsfuß verzeichnete in der vergangenen Saison in der Premier League mit weitem Abstand die meisten erfolgreichen Tackles und Balleroberungen, noch weit vor Konkurrenten wie Declan Rice (24) oder Moisés Caicedo (21). Selbst europaweit ist Palhinha Spitzenreiter in dieser Kategorie.

Gleichzeitig sammelte der portugiesische Nationalspieler auch fleißig Gelbe Karten, satte 14 Mal wurde Palhinha vergangene Saison verwarnt. Wieviel die Bayern für den Fulham-Profi auf den Tisch legen müssten, ist noch offen.

Vertraglich ist der Mittelfeldspieler noch bis 2027 an die Londoner gebunden. Vor einem Jahr zahlte Fulham 20 Millionen Euro Ablöse an Sporting Lissabon. Seitdem hat sich Palhinhas Wert vervielfacht. Im Juli scheiterte West Ham United mit einem Angebot über 50 Millionen Euro.