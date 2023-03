Bayern wirft PSG raus | Top-Noten für Kimmich & De Ligt

In der Anfangsphase machten sich die unterschiedlichen taktischen Ansätze beider Teams deutlich bemerkbar. Während der FC Bayern hoch verteidigte und auf Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte aus war, stand Paris St. Germain tiefer und setzt auf Konteraktionen über Kylian Mbappé an vorderster Front.

Beide Mannschaften spielten sich nach und nach mehr Chancen heraus. Absolute Hochkaräter waren nicht dabei. Erst ein Aussetzer von Yann Sommer (38.) ließ ein Raunen durch die Allianz Arena gehen. Nach einem Rückpass dribbelte der Keeper durch den Strafraum und verlor die Kugel. Den drucklosen Abschluss von Vitinha aufs leere Bayern-Tor kratzte Matthijs de Ligt mit einer heroischen Rettungstat von der Linie und verhinderte dadurch den Rückstand für den Rekordmeister.

FC Bayern - PSG: Die Aufstellungen

Choupo-Moting erst im Pech, dann mit Tor

Nach 51 Spielminuten gab es ganz kurz Grund zum Jubel für Fans der Bayern. Nach einer Flanke kam Eric Maxim Choupo-Moting zum Kopfball, die Kugel flog zu Thomas Müller und anschließend ins Tor von PSG. Der VAR kassierte den Treffer aber wieder ein. Müller stand minimal im Abseits. Zehn Minuten später ließ es Choupo-Moting nach einem Fehler von Marco Verratti (61.) doch noch im Tor von Gianluigi Donnarumma klingeln.

Durch den Rückstand war die Mannschaft von Christophe Galtier gezwungen, offensiver zu agieren. Das gelang jedoch kaum noch. Statt eigenen Aktionen für die Offensive ließ man zahlreiche Konter der Münchner zu. Den finalen Punkt setzte der eingewechselte Serge Gnabry (90.) mit dem 2:0 kurz vor dem Abpfiff. In Halbzeit zwei hätte Bayern allerdings noch weitere Treffer erzielen können, ging vor Gnabrys Tor aber zu sorglos mit den Chancen um.

Torfolge

1:0 Choupo-Moting (61.): Verratti vertändelt den Ball am eigenen Sechzehner. Müller und Goretzka schnappen sich die Kugel, Goretzka legt quer auf Choupo-Moting und der schiebt aus kurzer Distanz ein.

2:0 Gnabry (90.): PSG verliert im Angriffsspiel den Ball. Cancelo schickt Gnabry auf die Reise und der erhöht eiskalt auf 2:0. Keine Chance für Donnarumma.

Die Noten für den FC Bayern

Ab sofort orientiert sich FT bei der Vergabe von Noten am international üblichen Schema und bewertet die Spieler auf einer Skala von 1 bis 10.

Eingewechselt:

68‘ Sané (6,7) für Choupo-Moting

81’ Mané (-) für Musiala

86’ Gnabry (-) für Coman

86’ Cancelo (-) für Müller