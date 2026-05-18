Hannover macht ein Schnäppchen

Jean Hugonet (26) hat einen neuen Arbeitnehmer gefunden. Laut ‚Sky‘ sichert sich Hannover 96 die Dienste des ablösefreien Innenverteidigers. Bei den Niedersachsen winkt dem Franzosen ein bis 2030 datierter Arbeitsvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hugonet kam die vergangenen drei Jahre für den 1. FC Magdeburg zum Einsatz, sein dortiger Vertrag läuft aber in wenigen Wochen aus. In Magdeburg arbeitete er schon mit 96-Cheftrainer Christian Titz zusammen.