Ajax: Neuer Trainer im Anflug?

Die Tage von Johnny Heitinga (39) als Trainer von Ajax Amsterdam scheinen gezählt. Wie der ‚Telegraaf‘ berichtet, hat sich Ajax’ Aufsichtsratsvorsitzender Pier Eringa in einem Interview verplappert. Mit den Worten: „Die Verantwortung des amtierenden Vorstandes ist, einen neuen Trainer zu ernennen, und seine Wahl wird dann dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vorgelegt“, offenbarte Eringa einen möglicherweise bevorstehenden Trainerwechsel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eigentlich ging es im Interview um den Abschied von Geschäftsführer Edwin van der Sar, der Ajax am heutigen Dienstagmorgen verlassen hat. Wie es mit Heitinga weitergeht und wer als neuer Trainer in Frage kommt, um die Amsterdamer wieder in die Spur zu bringen, bleibt abzuwarten.

Lese-Tipp

Ajax nimmt Zirkzee ins Visier