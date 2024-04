8 Klubs dran: Bundesliga-Flirt Pavlidis öffnet die Tür

Vangelis Pavlidis schießt sich in den Fokus zahlreicher Vereine. Mit seinen 24 Treffern führt der 25-jährige Mittelstürmer von AZ Alkmaar nicht nur die Torjägerliste in der Eredivisie an, sondern hat auch Klubs aus den europäischen Topligen auf den Plan gerufen. Allen voran Vertreter aus Deutschland und England sollen den Griechen im Visier haben.

Konkret wurden bereits Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach respektive West Ham United sowie der FC Brentford mit Pavlidis in Verbindung gebracht. Ein Sommerwechsel wird immer wahrscheinlicher. ‚Sky‘ berichtet, dass der Angreifer selbst im Anschluss an die Saison den nächsten Karriereschritt plant. Von nicht weniger als acht interessierten Klubs ist die Rede.

Weil sein Arbeitspapier beim niederländischen Tabellenvierten nur noch bis 2025 gültig ist, würde Pavlidis vergleichsweise wenig Geld kosten. Dem Bericht zufolge wären summa summarum 15 bis 18 Millionen Euro für den 36-fachen Nationalspieler fällig, um ihn ein Jahr vor Vertragsende aus Alkmaar loszueisen.

In Deutschland kein Unbekannter

Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch völlig offen, wohin es Pavlidis ziehen wird. Mit den deutschen Verhältnissen ist er aber bestens vertraut. Ausgebildet wurde der Angreifer unter anderem beim VfL Bochum. Zudem war Pavlidis für ein halbes Jahr auf Leihbasis bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund untergebracht. Folgt im Sommer der Schritt in die Bundesliga?