Per SMS: Demme sagt Hertha endgültig ab

Nun herrscht bei Hertha BSC offenbar traurige Gewissheit. Nach ‚Bild‘-Informationen hat Diego Demme der Alten Dame am Freitagabend endgültig abgesagt – per SMS. Dem Bericht der Boulevard-Zeitung zufolge will der 31-Jährige lieber mit seiner Familie in Neapel bleiben.

Damit dürfte auch ein Wechsel innerhalb der Serie A vom Tisch sein. Frosinone Calcio und Hellas Verona sollen dem Vernehmen nach zuletzt Interesse an einer Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers gezeigt haben. Die Hertha hat sich inzwischen mit Bilal Hussein (23) von AIK Solna auf ein anderes Transferziel fokussiert.