Mittelfeld-Not: Neuer Spielmacher für die Hertha?

„Natürlich wäre es schön, einen Zehner zu holen. Aber rechne mal: Ich glaube, das ist unmöglich“, malte Pál Dárdai auf der Pressekonferenz am gestrigen Donnerstagmittag den Transferteufel an die Wand. Kurz darauf machte die Meldung die Runde, dass Diego Demme nach wochenlangem Werben doch nicht zu Hertha BSC wechselt. Sechs Tage vor Transferschluss steht der Bundesliga-Absteiger quasi ohne erfahrene Mittelfeldzentrale da.

Beim 0:3 gegen den Hamburger SV am vergangenen Wochenende bildeten Marco Richter (25/Mainz 05), Innenverteidiger Pascal Klemens (18) und der eigentlich auf der linken Abwehrseite eingeplante Jeremy Dudziak (27) das Dreier-Mittelfeld. Die Hertha hat aber offenbar noch eine letztes Transfer-Ass im Ärmel. Laut dem schwedischen ‚Aftonbladet‘ stehen die Berliner kurz vor der Verpflichtung von Bilal Hussein von AIK Solna.

Der 23-jährige Mittelfeldspieler, der auch offensiver als Demme agieren kann, steht nur noch bis Jahresende bei seinem Heimatklub unter Vertrag. Lange sah es so aus, dass der schwedische Nationalspieler sein Arbeitspapier auslaufen lässt. Nun befindet sich die Hertha aber in Gesprächen mit Solna, um Hussein noch in den kommenden Tagen an Bord zu holen. Mit dem Rechtsfuß ist sich der Zweitligist bereits einig. Die Uhr tickt.