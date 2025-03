PSG will Mbappé-Vergeltung | Barça plant Messi-Comeback

Der toxische Ex

Kylian Mbappé und Paris St. Germain – was lange Zeit eine turbulente Liebesbeziehung war, ist längst zu einer öffentlichen Schlammschlacht geworden. Nachdem der pfeilschnelle Franzose bereits in der Vergangenheit des Öfteren fremdgeflirtet hatte, brach er im vergangenen Sommer endgültig zu neuen Ufern auf und schloss sich ablösefrei Real Madrid an. Eine Tatsache, die man ihm im Prinzenpark noch immer nicht verziehen hat. Beide Parteien befinden sich in Rechtsstreitigkeiten, Mbappé fordert noch Geld von PSG, das dieses aber nicht herausrücken will. Präsident Nasser Al-Khelaifi will sich unterdessen auf spezielle Art und Weise an Real rächen.

Der mächtige Scheich hat es der ‚Marca‘ zufolge auf die Jugendspieler der Königlichen abgesehen. Al-Khelaifi sei sich bewusst, dass gerade in der laufenden Saison besonders viele Juwelen der Blancos bei den Profis zum Einsatz kamen, weshalb er den Madrilenen nun einen Stich ins Herz versetzen möchte. Demzufolge umgarnen die PSG-Verantwortlichen bereits mehrere Nachwuchskicker von Real. Insbesondere auf Bryan Bugarín habe man es dabei abgesehen. Der 16-Jährige ist eins der größten Talente bei Real, einen Verlust mag man sich in der spanischen Hauptstadt nicht ausmalen. Während eines Jugendturniers hat Al-Khelaifi laut ‚Marca‘ sogar schon persönlich den Kontakt zu Bugarín gesucht. Eine Entwicklung, die bei Real mit Argwohn verfolgt wird.

Komm nach Hause

Im August 2021 passierte das Undenkbare: Lionel Messi, das Gesicht des FC Barcelona, verließ die Katalanen und schloss sich PSG an. Eine Wunde, die bei den Anhängern der Blaugrana bis heute nicht verheilt ist. Zumal der achtmalige Ballon d’Or-Gewinner den aktuellen Tabellenführer der La Liga gar nicht verlassen wollte. Mit der argentinischen Nationalmannschaft feierte La Pulga seine größten Erfolge erst nach seinem Exodus aus Katalonien, auf Vereinsebene wird er aber auf ewig das Aushängeschild und die Barça-Legende schlechthin bleiben. Dem sind sich auch die Verantwortlichen bewusst, die nun einen spektakulären Plan schmieden sollen.

Wie das argentinische ‚TNT Sports‘ berichtet, arbeitet man in Barcelona an einem Comeback des Dribbelkünstlers. So soll Messi nach der WM 2026 zu Barça zurückkehren und sich noch einige Male das blau-rote Trikot überstreifen. Ein Grund für die Pläne ist dabei die Fertigstellung des neuen Stadions. Dem Portal zufolge hält es die Vereinsführung für folgerichtig, dass der größte Spieler in Barcelonas Geschichte im neuen Camp Nou auflaufen soll. Wie Messi selbst über das Vorhaben denkt, ist nicht bekannt. Zumal sich ein Transfer allein aufgrund von Barças nicht immer durchsichtiger Finanzsituation als nicht so einfach erweisen dürfte.