Fehltritt: Wird Stambouli suspendiert?

Benjamin Stambouli droht beim FC Schalke offenbar die Suspendierung. Nach Informationen der ‚Bild‘ steht dem 30-Jährigen am heutigen Dienstag, wie unter anderem auch den Problem-Profis Vedad Ibisevic (36) und Amine Harit (23), ein Einzelgespräch mit der Vereinsführung bevor.

Hintergrund: Der wütende Stambouli soll am Samstag nach seiner Halbzeit-Auswechslung gegen den VfL Wolfsburg (0:2) noch während des laufenden Spiels das Stadion verlassen haben. Schon in der Kabine habe der Franzose „sehr emotional und unangemessen reagiert“.

Der Mannschafssitzung am darauffolgenden Sonntag habe Stambouli dann beiwohnen wollen – sei aber umgehend von Trainer Manuel Baum wegen seines unangebrachten Verhaltens am Vortag weggeschickt worden. Welche Konsequenzen Stambouli und Co. letztlich erwarten, wird sich wohl im Laufe des Tages zeigen.

Reschke und Schneider wackeln

Zeitnahe Entscheidungen könnte es auch in Bezug auf die Führungsetage geben. Laut ‚Sport1‘ steht der Technische Direktor Michael Reschke kurz vor dem Aus. Der ‚Bild‘ zufolge besprach der Aufsichtsrat gestern auch die Zukunft weiterer Personalien – hinter der Zukunft von Sportvorstand Jochen Schneider steht wohl ebenfalls ein Fragezeichen.