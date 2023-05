Frankfurt & Gladbach dran: Diomandé in die Bundesliga?

Sinaly Diomandé könnte seine Zelte bei Olympique Lyon im Sommer abbrechen. Der 22-Jährige wird von mehreren Vereinen aus dem In- und Ausland umworben. Nach FT-Informationen haben auch Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach die Fühler ausgestreckt. Ebenfalls an Diomandé dran sind Rayo Vallecano, der FC Getafe, US Sassuolo, der FC Bologna und OSC Lille.

Die Konkurrenz für die beiden Bundesligisten ist also groß. Und der Innenverteidiger wird auch nicht zum Schnäppchenpreis zu haben sein. Diomandé gehört zum Stammpersonal in Lyon und er besitzt noch einen Vertrag bis 2025.

Interessant ist der 1,84 Meter große Rechtsfuß für Gladbach und Frankfurt dennoch. Beide Vereine sind auf der Suche nach neuem Personal für die Innenverteidigung. Diomandé überzeugt in dieser Spielzeit mit klugem Zweikampfverhalten und starkem Kopfballspiel. Die Eintracht war vor einiger Zeit schon einmal am Ivorer dran. Denkbar, dass die Adler in diesem Sommer konkrete Schritte unternehmen werden.