Trotz Freund-Verpflichtung: Eberl noch Thema bei Bayern

Als der FC Bayern kurz nach der gewonnenen Meisterschaft die Entlassungen von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic verkündete hatte, tauchte nur wenig später der Name Max Eberl in der Münchner Gerüchteküche auf – wieder einmal. Wie auch schon in der Vergangenheit soll der 49-Jährige ein heißer Kandidat auf den Posten des Sportvorstands an der Säbener Straße gewesen sein.

Mittlerweile ist klar, dass Eberl die laufende Transferperiode für RB Leipzig bestreiten wird. In München wird derweil künftig Christoph Freund die Neuzugänge an Land ziehen: Der 46-jährige Kaderplaner von RB Salzburg tritt zum 1. September sein Amt an – als Sportdirektor wohlgemerkt.

Kommt Eberl doch noch?

Laut einem Bericht der ‚Bild‘ lässt das die Tür für einen Eberl-Wechsel nach München offen. Schließlich gibt es bei den Bayern nach wie vor keinen neuen Sportvorstand. Der Tageszeitung zufolge ist Eberl nach wie vor im Rennen, was die Neubesetzung des Postens angeht.

Nach der laufenden Transferphase werde sich klären, ob die Münchner ihr Bemühen um den 49-Jährigen konkretisieren werden. Eberl, der in Bayerns Landeshauptstadt aufgewachsen ist und als Spieler die Jugendabteilung des FCB durchlaufen hat, ist noch bis 2026 an RB gebunden.