Neue Tendenz bei Chelseas Stürmer-Suche: Wird es ein Bundesliga-Star?

Beim 3:0 gegen Werder Bremen ließ sich Victor Boniface (22) häufiger von seinen Teamkollegen die Schuhe binden als selbst torgefährlich zu werden. Der Nigerianer befindet sich in einem kleinen Leistungsloch. Wenn die Mannschaft am Ende dennoch in so abgeklärter Manier gewinnt, lässt sich das verkraften.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ohnehin hat sich Boniface mit seinen bisherigen Leistungen für Bayer längst in den europäischen Fokus gespielt. Der FC Chelsea könnte zukünftig mit einem lukrativen Angebot locken. Allerdings ist man sich bei den Blues laut einem Bericht des ‚Mirror‘ bewusst, dass man sich voraussichtlich bis zum kommenden Sommer gedulden muss, will man Aussichten auf Erfolg haben.

Lese-Tipp

Nicht nur Bayer: Bundesliga-Trio buhlt um 15-Millionen-Mann Yüksek

Toney-Tendenz negativ

Insgesamt sind die Londoner vermutlich gezwungen, ihre Ambitionen auf dem Transfermarkt vorerst hinten anzustellen. Die Wunschstürmer Victor Osimhen (24/SSC Neapel) and Ivan Toney (27/FC Brentford) scheinen außer Reichweite. Osimhen und Napoli sind nach zwischenzeitlichen Differenzen wieder näher zusammengerückt, Toney bevorzugt dem ‚Mirror‘ zufolge einen Wechsel zum FC Arsenal.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und so sind es laut dem englischen Boulevardblatt neben Boniface auch Benjamin Sesko (20/RB Leipzig) und Santiago Giménez (22/Feyenoord Rotterdam), bei denen man in Richtung Sommer einen Vorstoß wagen könnte. So oder so, richtig stringent ist die Transferplanung bei den Blues weiterhin nicht.