Der Bayern-Plan mit Karl

Das Comeback von Lennart Karl für den FC Bayern wird noch etwas auf sich warten lassen. Das erklärt der 18-Jährige im Interview mit klubeigenen Medien: „Bis zum Trainingsauftakt am 20. Juli ist die Zeit knapp. Es wird noch etwas dauern, bis ich die Einheiten mit den Jungs mitmachen kann. Nun geht es vor allem darum, nichts zu überstürzen. Der Austausch mit den Ärzten und Athletiktrainern ist jeden Tag da, wir schauen sehr genau, wie der Muskel reagiert.“

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Karl hatte sich im Vorfeld der Weltmeisterschaft beim Training der Nationalmannschaft einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen und dadurch auch das Turnier verpasst. Zu Wochenbeginn hart der Mittelfeldspieler wieder mit dem Aufbautraining begonnen. „Für mich heißt es erst mal nur Fahrrad fahren, vorsichtig joggen – noch alles dosiert. Dann erst geht es auf den Platz mit Lauftraining und ersten Übungen am Ball“, so Karl. Laut der ‚Bild‘ plant der Rekordmeister bei seinem Youngster noch mit mindestens acht Wochen Pause.