Schalkes Treffen mit Diallo

Beim FC Schalke hat man offenbar über eine Verpflichtung von Ex-Bundesligaprofi Abdou Diallo (30) nachgedacht. Im ‚Sky‘-Podcast ‚Schalker Markt‘ wird berichtet, dass sich der Innenverteidiger zwei oder drei Tage auf Schalke aufhielt und Königsblau die Idee verfolgt habe, Diallo an Bord zu holen.

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Letztlich sei das Vorhaben aber gescheitert – ‚Sky‘ spekuliert über Geld- oder Fitnessgründe. Diallos Vertrag beim katarischen Umm Salal SC läuft Ende Juni aus. Vor drei Jahren wechselte der 33-fache senegalesische Nationalspieler von Paris St. Germain in die Wüste. In Deutschland war Diallo zuvor für RB Leipzig, Borussia Dortmund und Mainz 05 aufgelaufen.