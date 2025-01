Bundesliga: Die FT-Topelf des 17. Spieltags

Spieler des Spieltags: Leroy Sané

Gegen die TSG Hoffenheim stellte Leroy Sané unter Beweis, warum er beim FC Bayern spielt und zu den Topverdienern gehört. Diesen Nachweis blieb der Nationalspieler in den vergangenen Monaten zumeist schuldig. Die Kraichgauer hatten aber gehörige Probleme mit den Dribblings des Linksfußes, der von der rechten Seite immer wieder nach innen zog und den Abschluss suchte. Am Ende der Partie durfte sich Sané Matchwinner nennen. Beim 5:0 erzielte er zwei Tore und lieferte auf allen Ebenen ab. Eine Leistung, die man sich an der Säbener Straße häufiger vom Flügelstürmer wünscht.

Wer war euer Spieler des 17. Spieltags? Leroy Sané (FC Bayern) Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt) Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel) Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg) Marco Grüll (Werder Bremen) ein anderer Spieler Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Zahlen zum Spieltag

504: Die Klubs der Bundesliga haben in der Hinrunde ordentlich geballert. 504 Treffer sind gefallen. Das war die torreichste Hinserie seit 39 Jahren.

12: Beim FC Bayern zeigte sich Harry Kane mal wieder von seiner eiskalten Seite. Der englische Torjäger erzielte einen Treffer vom Elfmeterpunkt. Zwölf seiner bisherigen zwölf Elfmeter konnte Kane verwandeln. Nur Hans-Joachim Abel (16) und Ludwig Nolden (15) schossen häufiger Strafstöße und blieben ohne Fehler.

3: Alejandro Grimaldo netzte beim 1:0-Erfolg von Bayer Leverkusen gegen den FSV Mainz 05 per direktem Freistoß ein, für den Spanier das dritte Mal. Seit dem Start der Saison 2023/24 ist dies keinem anderen Spieler in den fünf europäischen Topligen gelungen.

FT-Topelf

