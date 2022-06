Königsdörffer wechselt zum HSV

Nach zähem Poker kann der Hamburger SV einen Haken hinter die Verpflichtung von Ransford-Yeboah Königsdörffer machen. Der Angreifer von Dynamo Dresden schließt sich den Rothosen an und erhält nach Angaben der Hanseaten einen Vertrag bis 2026. Die Ablöse beträgt dem Vernehmen nach 1,2 Millionen Euro plus 300.000 Euro an erfolgsabhängigen Boni.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ransford einen weiteren jungen, entwicklungsfähigen Spieler vom HSV und unserem Weg überzeugen konnten. Er ist ein schneller, technisch sehr gut ausgebildeter Spieler, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist und nicht umsonst zuletzt für die U21-Nationalmannschaft nominiert wurde“, sagt Vorstand Jonas Boldt über den Transfer.

Königsdörffer erläutert: „Die Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein sehr großes Vertrauen entgegengebracht und ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel nun fix ist. Jetzt gilt's alles kennenzulernen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung, das Team und die Art, wie wir Fußball spielen wollen. Hier im Trainingslager möchte ich mich von Tag eins an direkt voll einbringen.“

Königsdörffer, größtenteils in der Jugend von Hertha BSC ausgebildet, gehörte zu Dresdens besten Spielern der abgelaufenen Saison. Jeweils fünf Treffer und fünf Assists des deutschen U21-Nationalspielers konnten den Abstieg der Sachsen jedoch nicht verhindern. In der Offensive kann der agile Rechtsfuß sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Außenpositionen eingesetzt werden.