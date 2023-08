Gvardiol-Erbe: Leipzig verpflichtet auch Lukeba

RB Leipzig verteilt die Last des Erbes von Josko Gvardiol (21) auf mehrere Schultern. Innenverteidiger Castello Lukeba (20) kommt von Olympique Lyon zum Bundesligisten und unterschreibt nach offiziellen Vereinsangaben einen Fünfjahresvertrag. Medienberichten zufolge wird eine Ablöse von bis zu 35 Millionen Euro fällig.

Sportchef Max Eberl erklärt: „Mit Castello Lukeba konnten wir unseren Wunschspieler für die Innenverteidigung verpflichten. Wir haben uns schon länger mit Castello beschäftigt, weil er mit seiner Spielweise ausgezeichnet in unsere Mannschaft passt und ein wichtiger Mosaikstein in unserem neuen Kader ist. Trotz seiner erst 20 Jahre ist er in seiner Entwicklung schon sehr weit und gehört zu den Top-Abwehrtalenten in Europa.“

Lukeba selbst sagt über seine Unterschrift: „Ich wollte unbedingt zu RB Leipzig und in die Bundesliga wechseln. Ich bin sehr happy, dass es nun geklappt hat. Trainingszentrum, Stadion, Stadt und vor allem das Team mit den vielen jungen Spielern – alles macht einfach richtig Lust darauf, hier Fußball zu spielen. Deshalb war mir klar, dass der Schritt nach Leipzig der absolut richtige für mich ist.“

Vor wenigen Wochen verpflichtete Leipzig bereits El Chadaille Bitshiabu (18) von Paris St. Germain. Die beiden jungen Franzosen haben wie Gvardiol einen starken linken Fuß und sollen künftig gemeinsam den Abgang des mit einer Ablöse von bis zu 100 Millionen Euro teuersten Verteidigers der Fußball-Geschichte kompensieren.

Lukeba ist französischer U21-Nationalspieler und stammt aus der Jugend von Olympique Lyon. Im Laufe der Saison 2021/22 setzte sich der 20-Jährige bei den Profis von OL durch und war seitdem Stammspieler. In Leipzig wird er trotz der Bitshiabu-Verpflichtung die Rolle des Gvardiol-Nachfolgers erst einmal allein ausfüllen müssen: Erstgenannter fällt mit einem Innenbandriss längere Zeit aus.