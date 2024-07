Verhandlungen bestätigt: Monaco vor Mikautadze-Coup

Mit drei Toren in der Gruppenphase sicherte sich Georges Mikautadze den Titel des Vorrunden-Torschützenkönigs und Georgien den Einzug ins Achtelfinale. Dort war dann gegen starke Spanier Schluss (1:4). In der kommenden Saison wird der 23-Jährige in der Champions League an den Start gehen.

Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato steht der Wechsel zur AS Monaco kurz bevor. Die Monegassen stechen damit den RC Lens aus, der sich bis zuletzt große Hoffnungen auf Mikautadzes Zusage gemacht hatte.

Sportdirektor siegessicher

ASM-Sportdirektor Thiago Scuro bestätigte bereits, dass der Transfer zeitnah über die Bühne gehen soll: „Wir sprechen mit Mikautadze und hoffen, dass wir so schnell wie möglich zu einer Einigung kommen. Ich kann sagen, dass wir ein gutes Gefühl haben. Wir hoffen, dass wir die Erwartungen des FC Metz erfüllen können. Ich bin in direktem Gespräch mit dem Präsidenten. Wir hoffen auf einen positiven Ausgang.“

Mikautadze war in der vergangenen Saison als Leihspieler in Metz aktiv, per Kaufoption nahmen die Elsässer den 29-fachen Nationalspieler fest unter Vertrag. Nach einer herausragenden EM zieht der 23-Jährige nun weiter zum Champions League-Teilnehmer an der Côte d‘Azur. Die Ablöse taxiert Foot Mercato auf knapp über 20 Millionen Euro.