„Dummer Trottel“: BVB verpasste drei Top-Transfers

Sadio Mané (32/Al Nassr) war zu Beginn seiner Profikarriere ein konkretes Thema bei Borussia Dortmund. Das hat Jürgen Klopp auf einer Veranstaltung in Südafrika verraten: „Hier ist ein Dortmund-Fan, bei dem muss ich mich entschuldigen. Denn ich habe Sadio Mané nicht für den BVB verpflichtet.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Damals war Mané noch für RB Salzburg unterwegs, er und Klopp fanden schließlich in Liverpool doch noch zueinander. Die 41 Millionen Euro Ablöse, die die Reds 2016 zahlten, seien „viel Geld für einen Spieler, den ich vor ein paar Jahren für viel weniger hätte verpflichten können“, so Klopp.

Red Bulls Head of Global Soccer erinnert sich zudem an eine verpasste Chance bei Heung-min Son (32/Tottenham Hotspur), als dieser noch für den Hamburger SV auflief: „Ich hätte Son für Dortmund holen können. Als ich ihm später in der Premier League gegenüberstand, dachte ich nur: ‚Mein Gott, du dummer Trottel.‘“ 2013 ging es vom HSV nach Leverkusen, 2015 für 30 Millionen zu den Spurs.

Unter der Anzeige geht's weiter

Um ein Haar in schwarz-gelb aufgelaufen wäre Kevin De Bruyne (33/Manchester City). Klopp über den Belgier, der zu der Zeit noch in Wolfsburg unter Vertrag stand: „Mit ihm waren wir so nah dran.“ Seinen Marktwert steigerte De Bruyne im Jahr 2015 aber noch rapide, sodass es für 76 Millionen Euro nach Manchester ging.