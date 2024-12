Werder: Njinmah zwischen zwei Nationalteams

Justin Njinmah vom SV Werder Bremen hat noch keine Entscheidung getroffen, was eine mögliche Nationalmannschaftskarriere angeht. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ erklärt der 24-Jährige, der sowohl für Nigeria als auch für Deutschland spielberechtigt ist: „Beides ist für mich möglich. Ich bin natürlich in Deutschland aufgewachsen und habe immer die deutsche Nationalmannschaft verfolgt. Aber die nigerianische Nationalmannschaft ist, was die Spieler-Qualität angeht, die stärkste Mannschaft Afrikas.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Es wäre eine „unfassbare Ehre“, fährt der Stürmer fort, „eines Tages die Chance zu bekommen, für eines der beiden Länder zu spielen.“ Gespräche gab es offenbar noch nicht. „Bislang nicht, aber da habe ich keine Erwartungen. Ich freue mich einfach, wenn vielleicht irgendwann ein Anruf kommt“, erklärt Njinmah auf Kontakt mit dem DFB angesprochen. Zum nigerianischen Verband sagt er: „Das verhält sich, denke ich, ähnlich wie bei der deutschen Nationalmannschaft. Auch da habe ich gehört, dass der Verband sich schon mal mit mir beschäftigt hat.“