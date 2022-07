Everton verpflichtet McNeil

Dwight McNeil wechselt vom FC Burnley zum FC Everton. Wie die Toffees bekanntgeben, unterzeichnet der 22-jährige Engländer einen Vertrag bis 2027 beim Klub aus Liverpool.

Dem Vernehmen nach fließen 24 Millionen Euro Ablöse bei dem Transfer des ehemaligen englischen U-Nationalspielers. McNeil kommt trotz seines jungen Alters bereits auf 134 Einsätze in der Premier League. Dabei gelangen ihm sieben Treffer und 17 Assists.

✍️ | Dwight McNeil has signed from Burnley for an undisclosed fee, penning a five-year contract until the end of June 2027.