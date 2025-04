Bayer: Rolfes mit Klartext zur Alonso-Diskussion

Simon Rolfes sieht derzeit keinen Grund, über die Zukunft von Xabi Alonso zu diskutieren. Der Sport-Geschäftsführer von Bayer Leverkusen zeigte sich im Vorfeld des DFB-Pokal-Halbfinales gegen Arminia Bielefeld (1:2) am Sky-Mikrofon irritiert über die erneute Nachfrage nach den Plänen des Werkself-Trainers: „Es wird immer erwartet, dass er etwas sagt. Aber er hat ja einen Vertrag. Er hat bis 2026 unterschrieben mit dem Wunsch und dem Willen, hier zu bleiben.“

Alonso wird bereits seit Monaten als designierter Nachfolger von Carlo Ancelotti bei Real Madrid gehandelt. In der vergangenen Woche hatten viele Experten seitens des Spaniers eine öffentliche Äußerung zu den Gerüchten erwartet, diese war jedoch ausgeblieben. „Er hat ja gesagt, es gibt nichts anderes. Daher muss er auch nichts erklären. Er hat ja ein Bekenntnis zu uns abgegeben, indem er den Vertrag unterschrieben und gesagt hat, das ist ein Klub, in dem ich gerne arbeite und wo ich auch bis 2026 bleibe. Daher muss er nicht alle drei Tage etwas zu seiner Zukunft sagen“, so Rolfes.