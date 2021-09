Wilshere zurück zu Arsenal?

Jack Wilshere (29) könnte bald wieder beim FC Arsenal aufschlagen. Wie der derzeit vereinslose Mittelfeldspieler gegenüber ‚Football Daily‘ bestätigt, hat ihm Gunners-Trainer Mikel Arteta einen Aufenthalt beim Ex-Klub in Aussicht gestellt. „Von ihm zu hören, dass die Tür immer offen ist, ist natürlich schön“, so Wilshere.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Rückkehr in die Profi-Mannschaft wird es für den ehemaligen englischen Nationalspieler aber wohl nicht geben. Ob Wilshere nur mittrainieren oder auch anderweitig in den Verein eingebunden wird, dürfte sich in den kommenden Gesprächen klären. Zuletzt stand er bis Ende Juni beim AFC Bournemouth unter Vertrag.