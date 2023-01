Bundesliga-Interesse an Akpom?

Chuba Akpom weckt offenbar Begehrlichkeiten in der Bundesliga. Laut ‚Sky Sports‘ sind zwei namentlich nicht genannte Bundesligisten an dem Stürmer vom FC Middlesbrough interessiert. Auch der FC Everton und Crystal Palace haben den Stürmer dem Bezahlsender zufolge auf dem Radar.

In der laufenden Saison der Championship stand der 27-Jährige bislang in 19 von 26 Spielen auf dem Platz und war an 14 Treffern direkt beteiligt (13 Tore, eine Vorlage). Akpoms Vertrag bei Boro endet nach der Saison. Per Option könne der gebürtige Londoner allerdings für ein weiteres Jahr an den Klub gebunden werden.

