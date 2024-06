Wichtiges Zeichen für die Zukunft: Werder verlängert mit Njinmah

Justin Njinmah und der SV Werder gehen in eine gemeinsame Zukunft. Seinen zuvor 2026 auslaufenden Vertrag hat der pfeilschnelle Angreifer vorzeitig verlängert. Über die genaue Laufzeit machen die Bremer wie gewohnt keine Angaben.

„Justin hat sich in seinem ersten Profijahr bei uns sehr gut entwickelt“, freut sich Clemens Fritz, Leiter Profifußball, „leider musste er am Ende der Saison aufgrund von Krankheit und Verletzung länger pausieren. Wir sind aber sicher, dass er mit voller Energie in die neue Saison starten wird. Wir sehen ihn noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen und noch viel Potenzial bei ihm.“

Njinmah selbst blickt optimistisch auf die weitere Zeit am Osterdeich: „Ich fühle mich in der Mannschaft und in Bremen sehr wohl, gerade die Atmosphäre bei Heimspielen ist überragend. Wir haben eine gute Mannschaft, die im letzten Jahr einen richtig guten Schritt gemacht hat. Für mich persönlich fühlt es sich bei Werder sehr gut an und ich bin überzeugt, hier weitere wichtige Schritte in meiner Karriere gehen zu können. Daher habe ich mich dazu entschieden, meinen Vertrag vorzeitig zu verlängern.“

In der abgelaufenen Saison erspielte sich Njinmah mehr und mehr Spielanteile, bis ihn schließlich ein hartnäckiger Infekt länger außer Gefecht setzte. In 24 Partien kommt der Rechtsfuß auf sechs Treffer und zwei Vorlagen.

Nach den schmerzvollen Abschieden von Nick Woltemade (22/VfB Stuttgart) und Eren Dinkci (22/SC Freiburg) lässt sich die Njinmah-Verlängerung als wichtiges Signal für die Zukunft werten.