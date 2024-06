Wolverhampton verpflichtet Bundesliga-Flirt Gomes

Die Wolverhampton Wanderers haben Rodrigo Gomes vom SC Braga an Bord geholt. Wie der englische Klub bekanntgibt, erhält der 20-Jährige bei den Wolves einen Vertrag bis 2029. „Es ist schön, wenn man so etwas früh im Sommer macht, sodass Rodrigo am ersten Tag der Saisonvorbereitung zum Kader stoßen kann. Er ist ein großartiger Charakter, ein toller Junge und wird sich gut einfügen“, lässt sich der sportliche Leiter Matt Hobbs zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gomes war in der abgelaufenen Saison von Braga an den Ligakonkurrenten Estoril Praia verliehen. Dort lief der Außenbahnspieler in 36 Partien auf, in denen er neun Tore erzielte und acht weitere vorbereitete. Zudem ist Gomes aktueller portugiesischer U21-Nationalspieler. Dem Vernehmen nach waren auch Atlético Madrid, der AFC Bournemouth und Vereine aus der Bundesliga an dem technisch starken Youngster interessiert.