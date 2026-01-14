Menü Suche
KSC: Zwei Kandidaten für die Defensive

von Tobias Feldhoff - Quelle: Badische Neueste Nachrichten
Stephan Ambrosius stemmt die Hände in die Hüften @Maxppp

Der Karlsruher SC befasst sich mit der Personalie Stephan Ambrosius vom FC St. Gallen. Laut einem Bericht der ‚Badischen Neuesten Nachrichten‘ ist der 27-jährige Ex-Hamburger ein Kandidat für die Innenverteidigung des Zweitligisten.

Ambrosius war 2023 ablösefrei vom HSV nach St. Gallen gewechselt. Dort hat der Modellathlet in dieser Saison infolge einer längeren Verletzungspause seinen Stammplatz verloren, vertraglich ist der Rechtsfuß noch bis 2027 an die Schweizer gebunden.

Update (10:25 Uhr): Wie ‚Sky‘ berichtet, ist unter anderem auch Erhan Masovic (27) vom VfL Bochum ein KSC-Kandidat. Der Vertrag des Serben läuft im Sommer aus, daher könnte in diesem Transferfenster ein Schnäppchen winken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
