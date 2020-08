Medien: Rashica zieht es zu Aston Villa

Zuletzt wurde Milot Rashica schon gar nicht mehr eingesetzt, um einen Wechsel nicht zu gefährden. Die Entscheidung rund um den 24-jährigen Offensivstar des SV Werder Bremen ist nun offenbar weitestgehend gefallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dies behauptet zumindest Arlind Sadiku, seines Zeichens Generalsekretär des kosovarischen Journalistenverbands. In einem Post auf Facebook schreibt Sadiku, dass das Angebot von Aston Villa das „wichtigste“ für Werder sei und Rashica in der kommenden Woche in die Premier League wechseln werde.

Zur Erinnerung: Die heißesten Gerüchte um Rashica rankten sich in den vergangenen Wochen zumeist um RB Leipzig, die AS Monaco und den AC Mailand. Keiner der genannten Klubs zeigte sich aber bislang annähernd gewillt, die von Werder aufgerufenen 25 Millionen Euro Ablöse für Rashica auf den Tisch zu legen.

FT-Meinung