Neuer Verein für Demir

Yusuf Demir (20) und Galatsaray gehen vorübergehend getrennte Wege. Das Offensiv-Talent schließt sich für eine Spielzeit dem FC Basel an. Zu einer möglichen Kaufoption macht der schweizerische Traditionsklub keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich hatte sehr gute Gespräche mit der sportlichen Leitung und bin glücklich, dass ich diesen Schritt zum FCB machen kann. Ich möchte mich in Basel weiterentwickeln und der Mannschaft mit meinem Spiel helfen. Ich bin ein Typ, der gerne seine Mitspieler in Szene setzt, denn Fussball ist ein Mannschaftssport und nur gemeinsam gewinnen wir die Spiele. Und möglichst viele Spiele zu gewinnen, ist mein oberstes Ziel“, so Demir.