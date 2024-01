Frankfurts Transferoffensive: Ekitike zum Schnäppchenpreis?

Die Frankfurter Eintracht hat nach Randal Kolo Muanis Abgang für 95 Millionen Euro am Deadline Day des zurückliegenden Transferfensters einiges gutzumachen. Zahlreiche Kandidaten werden derzeit bei den Hessen gehandelt. Während der Transfer von Sasa Kalajdzic (26/Wolverhampton Wanderers) bereits so gut wie durch ist, wird es auch in der Personalie Hugo Ekitike konkreter.

Wie ‚fussball.news‘ berichtet, sind die Frankfurter weiterhin an den Diensten des 21-jährigen Franzosen interessiert, der auch vom VfL Wolfsburg umworben wird. Der Plan der Verantwortlichen sei es, den Youngster auf Leihbasis inklusive Kaufverpflichtung an den Main zu holen. Das Gesamtpaket würde sich dem Bericht zufolge auf etwas mehr als 15 Millionen Euro belaufen.

Für die doppelte Summe hatte Paris St. Germain Ekitike 2023 von Ligarivale Stade Reims festverpflichtet. Beim französischen Meister kommt der U-Nationalspieler allerdings fast gar nicht zum Zug. Derweil hat die Eintracht weitere potenzielle Verstärkungen im Blick: Auch Angreifer Arnaud Kalimuendo (21/Stade Rennes) sowie Innenverteidiger Aurèle Amenda (20/BSC Young Boys).