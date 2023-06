Neymar will zurück | Die 9 wartet auf Mbappé

Neymars Traum

Lionel Messi ist weg und auch Neymar würde seine Zelte bei Paris St. Germain in diesem Sommer gerne abbrechen. Zumindest dann, wenn er sich den Traum von einer Rückkehr ins Camp Nou erfüllen kann. „Neymar besteht auf Rückkehr zu Barça“, titelt die katalanische Zeitung ‚Sport‘ heute. Das Problem: Beim spanischen Meister genießt diese Personalie keine Priorität und darüber hinaus ist Neymar für die klammen Blaugrana deutlich zu teuer. PSG würde den Top-Verdiener gerne von der Gehaltsliste streichen. Neymars Traum von Barcelona verkompliziert dieses Unterfangen aber deutlich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Verwaiste Nummer 9

Karim Benzema ist weg und die Rückennummer neun ist somit frei bei Real Madrid. Mit Joselu kam nun ein neuer Torjäger, doch der Spanier spielt künftig mit der 14 auf dem Rücken. Die ‚as‘ beschreibt den Neuzugang als „eine Neun ohne die 9“. Gleichzeitig hat Präsident Florentino Pérez aber angekündigt, dass Real in diesem Sommer keine neuen Spieler mehr verpflichten will. Also auch keine neue Nummer neun. Für die ‚Marca‘ ist klar: „Dieses Trikot wartet auf Mbappé“. Bleibt die Frage, warum Leihspieler Joselu die Nummer neun nicht zumindest für die anstehende Saison bekommen hat. Ob Real womöglich doch noch auf einen Mbappé-Deal in diesem Sommer hofft…?

Lese-Tipp

Geht ins zehnte Jahr: Kroos verlängert bei Real