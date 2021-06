Monaco: Bürki aus dem Rennen?

Roman Bürki (30) wird offenbar nicht bei der AS Monaco landen. Nach Informationen der ‚Bild‘ bevorzugt Trainer Niko Kovac andere Kandidaten. Zuletzt wurde in Monaco auch Alexander Nübel (24, FC Bayern) heiß gehandelt. Der Münchner Ersatzkeeper will sich für zwei Jahre verleihen lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bürki verlor in Dortmund seinen Stammplatz an Marwin Hitz (33). Mit Gregor Kobel (23) holte der BVB für die neue Saison zudem eine neue Nummer eins vom VfB Stuttgart an Bord. Bürki darf dem Vernehmen nach für eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro wechseln.