Bundesligawechsel: Kalajdzic legt sich auf Klub fest

Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen, dass Sasa Kalajdzic in die Bundesliga zurückkehrt. Mehrere Klubs aus der Bundesliga haben Interesse am Zwei-Meter-Stürmer angemeldet, der bei den Wolverhampton Wanderers nach seinem Kreuzbandriss aus der Vorsaison nicht so richtig zum Zug kommt. Eintracht Frankfurt arbeitete dem jüngsten Bericht der ‚Bild‘ zufolge intensiv an der Leihe.

Und die Boulevardzeitung legt am heutigen Sonntag nach. Kalajdzic habe sich inzwischen auf einen Wechsel zur Eintracht festgelegt. Die restlichen Bundesligisten schauen in die Röhre. Nun liegt es an der SGE, den Deal einzutüten.

Längerer Verbleib in Frankfurt?

Laut ‚Bild‘ geht es in den Verhandlungen zwischen den Adlern und den Wolves noch um eine mögliche Kaufoption für den Anschluss an die Leihe. Im Sommer 2022 flossen noch 18 Millionen Euro Ablöse für den Angreifer an den VfB Stuttgart. Mit Blick auf die anstehende Europameisterschaft benötigt der österreichische Nationalspieler dringend Spielpraxis.

Bei Wolverhampton ist Kalajdzic häufig nur Reservist. In der laufenden Saison stehen überschaubare 157 Ligaminuten zu Buche. Zwar steht mit Rafiu Durosinmi (20) von Viktoria Pilsen ein weiterer Mittelstürmer bei der Eintracht auf der Matte, der Bundesligist will das Erbe von Randal Kolo Muani (Paris St. Germain) aber auf mehrere Schultern verteilen.