Köln plant fünf Verlängerungen

Der 1. FC Köln will die Winterpause nutzen, um Vertragsverhandlungen zu führen – mehrere Spieler sind nur noch bis Saisonende an den Verein gebunden. Beschlossen ist nach Informationen der ‚Bild‘ schon die Verlängerung mit Offensivmann Tomas Ostrak (21), der in dieser Saison zu zwei Kurzeinsätzen kam.

Folgen sollen so bald wie möglich Außenstürmer Florian Kainz (29) und Innenverteidiger Rafael Czichos (31), sofern auch sie zu Gehaltskürzungen bereit sind. Rechtsverteidiger Benno Schmitz (27), unter Trainer Steffen Baumgart gesetzt, winkt ebenfalls ein neuer Vertrag.

Zudem plant Köln laut der ‚Bild‘, die Kaufoption bei Luca Kilian (22) zu ziehen. Der Innenverteidiger ist bis Saisonende von Mainz 05 ausgeliehen und kann für zwei Millionen Euro dauerhaft unter Vertrag genommen werden. Bei Jannes Horn (24), Louis Schaub (26) und Ersatzkeeper Mattias Köbbing (24) gibt es noch keine klare Tendenz, ihre Zukunft beim FC ist offen.