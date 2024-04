FC Bayern: Gnabry „wieder raus“

Serge Gnabry wird das Verletzungspech nicht los. Beim gestrigen 2:2 des FC Bayern im Champions League-Viertelfinalhinspiel beim FC Arsenal musste der Torschütze in der 70. Minute ausgewechselt werden. Trainer Thomas Tuchel sprach bei ‚Prime Video‘ anschließend von einer Oberschenkelverletzung: „Er ist auf jeden Fall raus. Da müssen wir eine Lösung finden für nächste Woche.“

Auch Sportvorstand Max Eberl sagte: „Er ist wieder raus. Es geht ihm nicht gut. Er weiß, dass er was hat.“ Gnabry verpasste in der laufenden Saison durch Verletzungen bereits 20 Spiele. Zuletzt präsentierte sich der 28-jährige Flügelstürmer in bestechender Form. Umso bitterer sein erneuter Ausfall.