HSV: Erste Tendenz im Jatta-Poker

Bei Bakery Jatta deutet sich nach den zahlreichen Gerüchten in den zurückliegenden Tagen eine erste Richtung an. Wie ‚Sky‘ berichtet, liegt dem Flügelspieler zwar ein hoch dotiertes Angebot aus Saudi-Arabien vor, jedoch geht die Tendenz derzeit zu einer Vertragsverlängerung beim HSV. In der Wüste könnte Jatta demnach rund 1,8 Millionen Euro netto kassieren. Die Rothosen bieten in ihrem unterschriftsreifen Vertragsangebot ein Gehalt von rund 600.00 Euro.

Aus der Bundesliga bekunden der FC Augsburg und der SV Werder Bremen Interesse an Jatta. Da der 25-jährige Flügelflitzer nur noch ein bis Sommer gültiges Arbeitspapier besitzt, darf er offiziell mit anderen Klubs über seine Zukunft verhandeln. Beim HSV ist Jatta Stammspieler unter Trainer Tim Walter. In der laufenden Saison war der Gambier in 19 Partien an neun Treffern direkt beteiligt. Seit 2016 läuft er für die Hanseaten auf.