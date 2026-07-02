Menü Suche
Kommentar
Offiziell

Doppelverlängerung bei Bayern

Der FC Bayern bindet zwei Talente mit neuen Verträgen an den Verein. Mittelstürmer Yll Gashi (18) unterzeichnet bis 2028, Rechtsverteidiger Vincent Manuba (21) bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

FC Bayern
Vincent Manuba
Yll Gashi

Weitere Infos

FC Bayern Logo FC Bayern München
Vincent Manuba Vincent Manuba
Yll Gashi Yll Gashi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert