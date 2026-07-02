Doppelverlängerung bei Bayern
Der FC Bayern bindet zwei Talente mit neuen Verträgen an den Verein. Mittelstürmer Yll Gashi (18) unterzeichnet bis 2028, Rechtsverteidiger Vincent Manuba (21) bis 2027.
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#Gashi & #Manuba bleiben an Bord. 🤝— FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) July 2, 2026
Die beiden #FCBAmateure-Akteure haben ihre Verträge beim #FCBayern verlängert. ✍️
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