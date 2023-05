Van den Berg bekennt sich zu Schalke

Sepp van den Berg hat sich endgültig zurückgemeldet. Beim 3:2-Sieg des FC Schalke 04 gegen den FSV Mainz 05 stand der 21-jährige Innenverteidiger erstmals seit seiner schweren Knöchelverletzung wieder in der Startelf der Königsblauen. An der Seite von Marcin Kaminski (31) zeigte er eine starke Leistung – ein Auftritt, der den Schalkern Lust auf mehr macht.

Gerne möchten die Verantwortlichen van den Berg auch im nächsten Jahr im Kader wissen, doch dafür müsste die Leihe des Verteidigers vom FC Liverpool erst einmal verlängert werden. Ob die Reds da mitspielen, ist noch unklar. Für eine Festverpflichtung fehlen S04 die finanziellen Mittel. Und über allem steht die Frage der zukünftigen Ligazugehörigkeit. Dass van den Berg mit den Königsblauen in die zweite Liga geht, gilt als ausgeschlossen.

Lese-Tipp

Intensive Gespräche zwischen Liverpool & Schmadtke

Deutliche Worte

All der Fragezeichen zum Trotz glauben die Schalker an ihre Chancen, was einen Verbleib betrifft. „Wir wissen, was wir an Sepp haben, und Sepp weiß, was er an Schalke 04 hat“, so Leiter Lizenzbereich Gerald Asamoah gegenüber der ‚WAZ‘, „letztlich müssen wir schauen, wie die Situation nach der Saison ist. Wir alle hoffen, dass wir drinbleiben. Dann ist vielleicht die Chance da, Sepp zu überreden, dass er bleibt.“

Auch van den Berg selbst könnte sich vorstellen, noch ein Jahr auf Schalke zu bleiben. „Allein in den beiden Spielen gegen Bremen und Mainz habe ich großartige Erfahrungen gesammelt. Aber die Bundesliga ist eine große Chance für mich. Wenn mich Schalke behalten will, bin ich auf jeden Fall offen zu bleiben“, wählt van den Berg deutliche Worte.

Und weiter: „Schalke und ich – das passt. Es ist eine Möglichkeit für mich hierzubleiben. Doch erst einmal bringen wir die Saison zu Ende, dann sprechen wir miteinander.“ An Liverpool ist van den Berg noch bis 2024 gebunden. Die englischen Transferstatuten schließen eine Leihe im letzten Vertragsjahr aber nicht aus. Auch eine Verlängerung wäre im Bereich des Möglichen.