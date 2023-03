„Einer der herausragenden Spieler“: Spielt sich Pavard zum neuen Vertrag?

Die Aktie von Benjamin Pavard könnte auf keinem besseren Kurs liegen, als jetzt. Am gestrigen Samstagnachmittag verhalf der Verteidiger mit einem Doppelpack dem FC Bayern zum 5:3-Sieg gegen den FC Augsburg. Der zwischenzeitlich in die Kritik geratene Franzose schreibt nun ausschließlich sportliche Schlagzeilen und empfiehlt sich so für eine Verlängerung.

„Das sieht Hasan selbst, dass Benji eine gute Performance abruft und immer gewinnen will. Er hat heute auch Tore geschossen und in der Champions League in Paris sehr gut gespielt“, adressierte Julian Nagelsmann nach der Partie bei ‚Sky‘ Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Systemwechsel als Trumpf

Und weiter: „Ich weiß, dass er sich extrem wohlfühlt im Trainerteam. Er fühlt sich gut aufgehoben und kann sich gut entwickeln. Er spielt jetzt natürlich auch häufiger auf seiner mehr geliebten Position etwas zentraler. Er macht es sehr gut.“

Aufgrund der mittlerweile praktizierten Dreierkette in der Abwehr kann Pavard von der eher ungeliebten rechten Außenbahn als halbrechter Innenverteidiger agieren. Dort geht der einstige Bankdrücker mit Leistung voran. Das hat man auch in der Führungsetage des Rekordmeisters registriert.

„Ich freue mich wirklich, dass Benji das so gut macht. In den letzten vier bis sechs Wochen ist er einer der herausragenden Spieler hier bei uns“, äußerte sich Salihamidzic ebenfalls positiv, „er kommt jeden Tag mit einem Lächeln zum Training. Er freut sich, arbeitet, ist gut drauf und in guter Form.“ Angesprochen auf Pavards Zukunft blieb der Manager diplomatisch: „Alles andere werden wir sehen.“