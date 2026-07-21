Kovac gibt Prates-Update

Borussia Dortmund muss in der Saisonvorbereitung weiter auf Neuzugang Kauã Prates verzichten. Das erklärt BVB-Coach Niko Kovac den ‚Ruhr Nachrichten‘: „Er ist noch nicht gesund. Das heißt, er braucht noch die ein oder andere Woche. Der Plan ist, dass wir ihn erst nach dem Japan-Trainingslager wieder ins Mannschaftstraining integrieren. Ob das klappt, werden wir sehen.“ Der brasilianische Linksverteidiger laboriert weiter an einer Muskelverletzung im vorderen rechten Oberschenkel, die er sich Anfang Mai bei einem Spiel seines Ex-Klubs Cruzeiro Belo Horizonte zugezogen hatte.

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Ursprünglich war Dortmund davon ausgegangen, dass Prates, der für zwölf Millionen Euro zu den Schwarz-Gelben gewechselt ist, zum Trainingsauftakt wieder fit ist, doch daraus wurde nichts. Seit zwei Wochen ist der 17-Jährige vor Ort, konnte bisher aber weder trainieren noch die Leistungsdiagnostik absolvieren. Dabei hatte der BVB extra eine Sondergenehmigung bei der FIFA erwirkt, damit Prates noch vor seinem 18. Geburtstag im August am Trainings- und Testspielbetrieb teilnehmen darf.