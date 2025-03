80-Millionen-Poker: Plant United den Simons-Coup?

Auf die Nachricht der Festverpflichtung von Xavi Simons durch RB Leipzig folgten fast umgehend Berichte, dass damit ein langfristiger Verbleib des niederländischen Toptalents nicht zwingend einhergeht. Inzwischen heißt es, der 21-Jährige dürfe sogar schon im Sommer wechseln – wenn der Preis stimmt. Die Sachsen fordern offenbar 80 Millionen Euro für den Nationalspieler.

Laut ‚Sky‘ schreckt das Manchester United keinesfalls ab. Die Red Devils waren schon vor Simons Leihwechsel von Paris St. Germain nach Leipzig am offensiven Mittelfeldspieler dran. Der entschied sich aber für die Bundesliga, was seiner Entwicklung keinesfalls geschadet hat. Dem Bericht des Pay-TV-Senders zufolge haben die Verantwortlichen des englischen Giganten Simons nie aus den Augen verloren.

Fraglich ist allerdings, wie United das mächtige Finanzpaket stemmen will, um den bis 2027 gebundenen Dribbler auf die Insel zu lotsen. Zusätzlich wird die Frage aufkommen, ob Simons einen Wechsel ins Old Trafford absegnet, wenn dort kein Champions League-Fußball angeboten werden kann. Stand jetzt steht United in der Premier League nur auf Rang 13 und hat zwölf Punkte Rückstand auf den Viertplatzierten.