Transfer-Endspurt: United zieht die Zügel an

Für insgesamt knapp unter 200 Millionen Euro holte Manchester United in diesem Sommer schon Keeper André Onana (27/Ajax Amsterdam), Mittelfeldmann Mason Mount (24/FC Chelsea) und Stürmer Rasmus Höjlund (20/Atalanta Bergamo). Doch damit nicht genug: Mindestens genauso viele neue Spieler sollen in der letzten Transferwoche noch kommen.

Zunächst steht der Verkauf von Ersatzkeeper Dean Henderson (26) zu Crystal Palace unmittelbar bevor. Seine Nachfolge wird aller Voraussicht nach Altay Bayindir (25) antreten. Für sieben Millionen Euro kommt der der türkische Nationalkeeper von Fenerbahce. Laut Fabrizio Romano ist Bayindir bereits in Manchester eingetroffen, um den Wechsel zu vollenden.

Shaw-Ersatz gesucht

Derweil wollen die Red Devils auch noch auf die Muskelverletzung von Luke Shaw (28) reagieren, der wochenlang ausfallen wird. Wie Romano berichtet, hat man drei Linksverteidiger-Kandidaten auf dem Zettel. Einer davon sei Marc Cucurella (25) vom FC Chelsea. United stellte bereits Kontakt zu den Blues her und favorisiert eine Leihe. Ausgang offen.

Genauso wie bei Sofyan Amrabat (27), Uniteds Dauer-Flirt in diesem Sommer. Mit dem marokkanischen WM-Star sind sich die Red Devils eigentlich einig. Zudem sollen rund 25 Millionen Euro Ablöse an den AC Florenz fließen. Amrabat wartet seit Wochen auf das finale Go aus Manchester, für die Fiorentina wird der Sechser nicht mehr auflaufen, solange ein Transfer im Raum steht.